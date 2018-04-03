عام / جامعة الملك عبدالعزيز توقع اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء
الثلاثاء 1439/7/17 هـ الموافق 2018/04/03 م واس
جدة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واس
وقعت جامعة الملك عبدالعزيز مع الشركة السعودية للكهرباء ، اتفاقية تعاون علمي مشترك ، بهدف تسهيل العمل وإنجاز المشاريع المشتركة بين الطرفين، وفق إطار سعي الجامعة المستمر لتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات والجهات الحكومية والأهلية لخدمة المجتمع ، والمساهمة بالأبحاث والخبرات والطاقات.
ووقع الاتفاقية التي شهدها معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي، فيما وقعها من جانب الشركة السعودية للكهرباء نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والمشاريع المهندس خالد الراشد.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، أن الاتفاقية التي وقعت اليوم ، تعد ثمار عمل متواصل دام عامين من التنسيق وتأطير أوجه التعاون، ما ترجم حرص الجامعة في توثيق العلاقات بالقطاع الصناعي في المملكة ، والاستفادة من الخبرات العلمية المتاحة بالجامعة ، إلى جانب استثمارها في ابتعاث أبناء الوطن للحصول على الدرجات العلمية في التخصصات التقنية والمتميزة.
وأشار إلى أن الإتفاقية تنص على أن يعمل الطرفان على التعاون في أربعة مجالات ، تشمل تطوير التقنية، وعقد اللقاءات العلمية المتخصصة، والتعاون في الإختبارات الحقلية، بالإضافة إلى توفير المتطلبات لدعم نجاح التقنية، كما مهدت الاتفاقية العمل لإجراء الدراسات وتطوير المنتجات ، ما يخدم المجالات المرتبطة بصناعة الكهرباء في المملكة.
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