الدمام 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام مكتب التأمينات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية فهد بن حمد المحسن.واستعرض سمو نائب أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء نبذة عن اختصاص المكتب والخدمات التي يقدمها للمواطنين، مؤكداً سموه على ضرورة تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين بالإضافة إلى عدم التأخر في صرف الحقوق للمستفيدين، مشدّداً على بذل المزيد من الجهد بما يتوافق مع توجيهات القيادة الحكيمة وتعليمات سمو أمير المنطقة، حاثاً سموه على الاستفادة من موقع ومكانة المنطقة ومميزاتها بوجود جهات تعليمية وتدريبة للارتقاء بمستوى الموظف العام بما يتناسب مع مهام وظائفهم ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت من تطوير الكفاءات الوطنية وتنميتها من أكبر اهتماماتها.فيما أوضح مدير عام مكتب التأمينات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أن عدد المنشآت المسجلة تتجاوز 42.000 منشأة، مسجل عليها أكثر من 442 ألف مشترك سعودي، و 1.080.000 مشترك غير سعودي، وعدد المستفيدين يفوق 54.000 مستفيد، إجمالي ما يصرف لهم شهرياً 470 مليون ريال تقريباً.// انتهى //15:54ت م