الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسشهد جناح قوات الأمن الخاصة المشارك بمعرض (آمن3) المقام بمقر المعهد العلمي بالدرعية كثافة عددية للزوار في يومه الثاني على التوالي.وتضمن المعرض جناحاً لقوات الأمن الخاصة اشتمل على عرض لبعض الأسلحة والتجهيزات، والآليات الحديثة والمتطورة، إلى جانب عرض لأنواع مختلفة من المدرعات والعربات المزودة بالأسلحة متنوعة الاستخدامات، والأسلحة الفردية القديم منها والحديث.كما ضم الجناح شاشات تعرض صوراً متنوعة تحكي تدريبات وفعاليات وتمارين قوات الأمن الخاصة وأعمالها، إضافة إلى تقنية محاكات الواقع الافتراض ( VR ) التي تتيح للزوار الاطلاع على كثير من فعاليات وتدريبات القوات .// انتهى //15:54ت م