عرعر 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية بعرعر, بمقر الجمعية اليوم, اجتماع الجمعية العمومية .ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في بداية الاجتماع, بما يحظى به القطاع غير الربحي من دعمٍ واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، مشيداً بالدور المهم الذي تؤديه الجمعيات الخيرية في مسيرة التنمية، والجهود التي تبذلها الجمعية لتحقيق الاستقرار الأسري، وبما يفي باحتياجات الأسر المتعففة وتقديم الدعم والرعاية التي تكفل لهم بمشيئة الله الحياة الكريمة والقدرة على الاعتماد النفس .وشدد سموه على أهمية تنفيذ الخطط والبرامج بشكل نوعي ومتميز وبصبغة تنموية تتوافق ومستهدفات رؤية 2030 مع ضرورة العناية بالبناء المؤسسي والاستدامة المالية لتواصل مسيرتها وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية, كما شدد سموه على ضرورة استكمال جميع متطلبات البناء المؤسسي لرفع كفاءة الأداء بالاستثمار الأمثل لإمكانات الجمعية والتعاونية التي توفرها برامج ومبادرات الأجهزة الحكومية والجمعيات المانحة ذات الصلة، داعياً لاعتماد وتطبيق مؤشرات دقيقة لقياس كفاءة الاداء بشكل ربع سنوي.ثم اطلع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, على التقرير المالي للجمعية للعام المالي الماضي، والمنجزات التي تحققت في ضوء الخطة الاستراتيجية للجمعية، وناقش سموه مع أعضاء المجلس عدد من الفرص الاستثمارية والتطويرية للجمعية .وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية علي السويلم, أن مجلس الجمعية اطلع على المناشط والبرامج التي نُفذت خلال الفترة الماضية كما ناقش مجلس الإدارة أجندة المعارض والملتقيات التي ستقيمها الجمعية هذا العام وبحث عدد من الأفكار الاستثمارية والتمويلية لأوقاف الجمعية.ورفع شكره وتقديره باسمه واسم أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية بعرعر ، على ما تحظى به الجمعيات الخيرية في المنطقة ومنها جمعية ساعد من دعمٍ واهتمام ومتابعة، والحرص على أن تقوم هذه الجمعيات بواجبها على أكمل وجه.// انتهى //15:55ت م