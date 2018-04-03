الرياض 17 رجب 1439هـ الموافق 3 أبريل 2018م واسافتتح معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل اليوم، فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي (simec2018) الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية الطب وذلك بقاعة "مداريم كراون"، بحضور عدد من عمداء كليات الطب بالمملكة ونخبة من المتحدثين والمتخصصين في التعليم الطبي من دول الخليج العربي والعالم العربي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح معاليه في كلمة له بهذه المناسبة، أن المؤتمر يأتي تتويجاً لجهود كلية الطب من خلال الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية وفق ما تقتضيه رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، في ظل الدعم والتأييد الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة.وأضاف أن هذه الرؤية أثرت كل ما هو طريق إلى التطور والتمدن وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش وتهيئة الأجواء لجميع أبناء هذا الوطن الغالي خصوصاً في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية التي تعد التخصصات الطبية والصحية جزء لا يتجزأ منها.وأشاد بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وما يسعى إليه من خلال زيارته الأخيرة في كل ما يحقق الأمن والطمأنينة ورغد العيش والمستقبل الزاهر الواعي لأبناء وبنات هذا الوطن سواء المجالات التعليمية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الفكرية أو الأمنية.وأثنى معالي الدكتور أبا الخيل بجهود كلية الطب ومواكبتها لنظيراتها من كليات الطب على مستوى العالم وهي تحتفل في هذا اليوم بمرور عشر سنوات على إنشائها، كما أن حصولها على جائزة التميز الدولية المحكّمة في التعليم الطبي - فرع مشاركة الطلاب - على مستوى جامعات وكليات الطب في العالم وذلك أثناء المؤتمر الدولي للتعليم الطبي بمدينة هيلسينكي بفينلندا هذا الإنجاز الذي يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط خير برهان على نجاحها وتفوقها.وبين معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء، أن المؤتمر اشتمل على مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالتعليم الطبي وقضايا أخرى ذات أهمية، وشارك فيه أكثر من 1200 مشارك ومشاركة من داخل المملكة وخارجها، معرباً عن شكره للقائمين على إنجاح هذا المؤتمر.من جانبه، أوضح عميد كلية الطب المشرف على الخدمات الطبية الدكتور خالد آل عبدالرحمن، أن المؤتمر يتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ولا بد للطب أن يتواكب مع هذه الرؤية التي تهدف لإيجاد طفرة كبيرة للمملكة ولشعبها، مشيراً إلى أن المؤتمر الذي يتزامن مع احتفال الكلية بمرور عشر سنوات على إنشائها تم اعتماد ورش العمل به وجلساته بأكثر من 80 ساعة تعليم طبي مستمر لمجموع فعاليات المؤتمر والدورات وورش العمل ويوم المهنة الطبي التاسع من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.كما يعقد على هامش المؤتمر الذي يأتي خلال الفترة من 15 حتى 19 رجب 1439هـ اجتماع لجنة عمداء الطب بالمملكة والخليج في جلسته رقم (39).وذكر الدكتور آل عبدالرحمن، أن المؤتمر الذي يتزامن مع يوم الطبيب العالمي (يوم المهنة) يتضمن عدداً من ورش العمل، ومحاضرات متخصصة في التعليم الطبي تتمحور حول الإنعاش القلبي الرئوي، ومحاكاة التعليم الطبي عبر المقارنة بأحدث التقنيات في مجال التعليم الطبي المستمر في الدول المتقدمة، وورش عمل متخصصة بمقارنة التعليم الطبي التخصصي في المملكة العربية السعودية والدول المتقدمة، إلى جانب طرق تطوير التعليم في السعودية.ثم ألقى الدكتور ستاملي نون من جامعة جورج واشنطن كلمة المشاركين، شكر فيها الجامعة على تنظيمها هذا المؤتمر الدولي الذي قدم دور ملموس وواضح في خدمة منسوبي كليات الطب من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات.ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مسيرة كلية الطب خلال العشر سنوات وتنظيمها لهذا المؤتمر، وافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر.وفي نهاية الحفل تم تكرم المشاركين بالمؤتمر.// انتهى //17:04ت م