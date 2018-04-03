الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واستوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهـام بندر السفير الفائزين في بطولة كأس الاتحاد السعودي للسهام "فئة الرجال" التي أختتم أمس على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض ، بمشاركة 20 راميا.وحقق الرامي عبدالعزيز الروضان المركز الأول في منافسات القوس المركب لمسافة 50 متراً ، فيما حل ثانياً الرامي مصعب السليماني ، و جاء ثالثاً الرامي معيض البقمي ، و في منافسات القوس الأولمبي لمسافة 70 متراً ‏حقق الرامي فارس العتيبي المركز الأول ، و حل ثانياً الرامي منصور علوي ، وبالمركز الثالث الرامي عبدالإله بن علي .وشهدت المنافسات تحقيق الرامي عبدالعزيز الروضان رقم جديد على مستوى الرماة السعوديين في القوس المركب 50 متراً بتحقيقه 693 نقطة .// انتهى //17:05ت م