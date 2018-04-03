جدة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسأشاد رئيس المنظمة العربية للسياحة ، بندر بن فهد آل فهيد ، بالتطور وحسن التنظيم الذي يشهده ملتقى السفر والاستثمار السياحي ، خلال دورته الحادية عشرة الحالية ، بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات ، تحت عنوان '' التوجهات المستقبلية في صناعة الفندقة".وأوضح آل فهيد خلال زيارته اليوم الملتقى ، أن فعاليات الملتقى تعد مؤشراً مهماً على ما يقدمه من تطور كبير في صناعة السياحة السعودية ، منذ إنطلاقته عام 2008، وحدثاً سنوياً مهماً لصناعة السياحة والاستثمار بالمملكة ، يحظى بمشاركة واسعة من قبل الجهات الحكومية والشركات المحلية والعارضين.ولفت الانتباه إلى أن برنامج الملتقى يتضمن إقامة العديد من المؤتمرات وورش العمل التي تتناول مواضيع تخدم قطاع الاستثمار السياحي.وأقيم على هامش الملتقى معرض مصاحب بمشاركة 20 دولة و200 جناح لعارضين بمجال الإيواء والسياحة والسفر ، بالإضافة إلى إقامة عدد من ورش العمل التي يحاضر فيها أكثر من (70) مختصاً وأكاديمياً من منظمات محلية دولية وخبراء ورواد الأعمال في المجالات السياحية والاستثمارية والتقنية والاقتصادية والثقافية والتجارية لعرض تجاربهم وتناول نجاح مشروعاتهم في قوالب مختلفة لها علاقة بالتنوع السياحي والاستثماري.// انتهى //17:06ت م