مكة المكرمة 17 رجب 1439 هـ الموافق 3 ابريل 2018م واسأقامت الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام بالتعاون مع مركز تقنية المعلومات اليوم دورة العروض التقديمية في مجال الحاسب الآلي لمنسوبي الرئاسة, بهدف التعرف على العرض التقديمي وأنواعه وأساليبه ومجالاته وطرق عرض الشرائح وحفظها واستخدام واجهة البرنامج والتعامل معها وتصميم الشرائح وكذلك التخطيط والتحضير والقيام بعرض ناجح وفعال باستخدام منهج منظم وبسيط.وقدم الدورة المدرب بمركز تقنية المعلومات صالح بن غازي الوذيناني والحاصل على دورة المدرب المحترف .وتأتي هذه الدورات انطلاقاً من توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- .// انتهى //17:06ت م