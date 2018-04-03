الدمام 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسأشعرت بلدية محافظة الجبيل مؤخرا أصحاب 55 مبنى عشوائيا بالإزالة وذلك لتعديهم على أراضي حكومية ومخالفتهم الأنظمة والتعليمات البلدية، رغم انذارهم.وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية ممثلة في إدارة الأراضي والمساحة ( قسم التعديات ) أشعرت أصحاب 55 مبنى عشوائيا بالإزالة وذلك لعدم التزامهم بالإنذارات التي وجهت لهم بسبب التعدي على الأراضي الحكومية التي أقيمت دون الحصول على التصاريح إلى جانب كونها مقامة على مواقع ممنوعة وأراضي مملوكة، لافتا الى أنه تم تشكيل لجنة مختصة للخروج على الطبيعة على تلك المباني العشوائية.وأشار الى أنه تم إشعار أصحاب هذه المخالفات بالإزالة وتم وضع ملصقات على الصنادق والمباني العشوائية، كما تم أخذ التعهدات اللازمة على باقي أصحاب المخيمات بإزالتها من موقعها فوراً، أو ستقوم البلدية بإزالتها، لافتا الى أن أكثر تلك التعديات كانت في امتداد طريق تحليه المياه وطريق مخطط ضاحية الملك فهد وطريق الجبيل الدمام السريع وطريق التشاليح وغيرها من المناطق.وأهاب المهندس الدويش بالمواطنين إلى ضرورة التعاون بعدم إقامة مباني أو غيرها على الأراضي العامة والمملوكة مرة أخرى وذلك لأنها تعتبر تعديا ومخالفة للأنظمة والقوانين، وتعديا على الأراضي الحكومية، كما تعد أحد الملوثات البصرية والبيئية , مؤكدا تطبيق العقوبات المستحقة على المخالفين، وأن البلدية ستقوم بإزالة كافة التعديات المحصورة لديها خلال الأيام المقبلة في جميع محاور المحافظة، بالتنسيق مع لجان التعديات وذلك إنفاذا للتوجيهات والتعاميم الصادرة التي تقضي بسرعة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية.// انتهى //17:08ت م