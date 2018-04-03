عرعر 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسعقدت جامعة الحدود الشمالية اليوم, الاجتماع الثالث لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي, برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور سعيد بن عمر آل عمر نيابة عن معالي وزير التعليم رئيس مجلس جامعة الحدود الشمالية وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بمبنى الإدارة العليا .وأوضحت الجامعة, أن المجلس ناقش المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة حيالها, كما ناقش المجلس العديد من المواضيع الأخرى التي تهم الجامعة حيث تمت الموافقة على تعيين عدداً من مبتعثي الجامعة كأعضاء هيئة تدريس بالجامعة, ومنح درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438 /1439هـ البالغة أعدادهم 1319 طالبا وطالبة, وكذلك الموافقة على منح درجة الدبلوم للطلاب والطالبات الخريجين والمتوقع تخرجهم من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438 /1439هـ البالغ عددهم 50 طالبا وطالبة .وأشارت أنه تمت الموافقة على ضوابط النشر والتأليف والترجمة بجامعة الحدود الشمالية, بالإضافة على إعادة القيد لعدد من الطلاب والطالبات ومنحهم فرصة استثنائية لرفع معدلاتهم وتحسين وضعهم الدراسي, كما أوصى المجلس على إنـشـاء مـركـز تـطـويـر الـتـعـلـم والـتـعـلـيـم بالجامعة مرتبط بوكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية والموافقة على إعادة تشكيل بعض اللجان الدائمة ومناقشة المواضيع المتعلقه بتعيين وابتعاث عدد من المعيدين والمعيدات والمحاضرين والمحاضرات بمختلف كليات الجامعة// انتهى //17:08ت م