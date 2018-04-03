ظهران الجنوب 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسنقل قائد قيادة حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء الركن سلطان بن سعود العنزي أمس، تعازي القيادة الرشيدة ، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول عبدالله بن كليب القحطاني، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه والدفاع عن وطنه بمنطقة جازان.وعبّر اللواء العنزي خلال زيارته لأسرة الشهيد بمنزلهم في محافظة تثليث، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.// انتهى //17:19ت م