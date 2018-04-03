الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، تنطلق غداً، أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثالث، الذي يستمر لمدة يومين، وتنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بعنوان "حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة"، وذلك بفندق برج رفال كمبنيسكي في مدينة الرياض.ويسعى المؤتمر إلى تحقيق عدد من الأهداف ومنها؛ رفع مستوى الوعي بأهمية حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومناقشة مخاطر الفساد والتدابير الوقائية المناسبة، وتبادل الخبرات والاستفادة من التطبيقات المحلية والدولية، ومناقشة أثر برامج الخصخصة في الحد من ممارسات الفساد.ويستضيف المؤتمر قرابة 36 خبيراً ومتخصصاً في مجال وموضوعات ومحاور المؤتمر من داخل المملكة وخارجها، وهي: حماية النزاهة في برامج الخصخصة، ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة، والتجارب الدولية في برامج الخصخصة، وسيتضمن برنامج المؤتمر ست جلسات إلى جانب ثلاث ورش عمل مصاحبة للمؤتمر.وتدعو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، المتخصصين والمهتمين من الجنسين لزيارة موقع المؤتمر الإلكتروني (conf3.nazaha.gov.sa) والاطلاع على البرنامج، والتسجيل للحضور والمشاركة.// انتهى //17:20ت م