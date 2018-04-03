مكة المكرمة 17 رجب 1439 هـ الموافق 3 ابريل 2018م واسأطلق عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى الدكتور عمرو بن طه السقاف اليوم حملة السلامة المرورية " كن بخير" بقاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية بالعابدية بمشاركة عدد من الجهات الدفاع المدني وجمعية زمزم والهلال الأحمر السعودي وقروب السيارات المعدلة بمكة والتي تستمر على مدى يومينوتم خلال الفعالية تعريف الزائرين بالأدوار التي تقوم بها تلك الجهات وكذلك استعراض دور السيارات المعدلة.وبين الدكتور السقاف أن هذه الفعالية تأتي ضمن إطار ما تعمل عليه عمادة شؤون الطلاب بتوعية طلبة الجامعة بأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتجنب الحوادث المرورية الخطرة و المحافظة على سلامتهم من الحوادث المرورية والتي تشكل خطراً كبيراً على حياتهم ،حيث تعد المحافظة على سلامتهم أمانة تتطلب منا العمل للحفاظ عليهم فهم ثروتنا الحقيقة.وبين الدكتور عمر سنبل وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والتدريب الطلابي أن هذه الحملة ستتبعها حملات توعوية في عدة جوانب متعددة سواء السلامة المرورية أو في السلامة والإطفاء عموما وذلك لما تعكسه هذه الحملات من نتائج إيجابية نسعى لتحقيقها داخل مجتمعنا لرفع مستوى الوعي.كما نوه عميد شؤون الطلاب باهتمام معالي مدير الجامعة ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز سروجي وحرصهما على دعم البرامج والفعاليات المقامة بالعمادة.// انتهى //17:21ت م