عمّان 17 رجب 1439 هـ الموافق 3 أبريل 2018 م واسالتقى نائب رئيس الوزراء الأردني جمال الصرايره في مكتبه اليوم، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى والوفد المرافق الذي يزور الأردن للمشاركة في مؤتمر " الأمن المجتمعي واثره في وحدة الأمة " .وأشاد الصرايرة بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، ودورها في خدمة القضايا العربية والإسلامية وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام المعتدل، وتصديها لمحاربة الإرهاب .بدوره أكد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الأردن يعد نموذجًا للوسطية والاعتدال الفكري والسياسي والديني، لافتًا الانتباه إلى أن الفكر الأردني يحظى بالتقدير والاحترام على مستوى العالم .وأكد معاليه أن الأيدلوجية التي تقوم عليها الميليشيات الإرهابية تتطلب مواجهتها بالفكر أيضًا ، معربًا عن قناعته بأن العمل العسكري مع أهميته غير كاف في استئصال الفكر الظلامي والمتطرف ، مضيفًا " أن مواجهة فكرية واحدة ذات وزن ربما تكون أكثر أثرًا من العشرات من الأعمال العسكرية ".وتبدأ غدًا أعمال المؤتمر الذي ينظمه المنتدى العالمي للوسطية في عمّان بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي وبمشاركة مجموعة من العلماء المسلمين وقادة الرأي .// انتهى //17:22ت م