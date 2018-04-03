الباحة رجب 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسشارك المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش, اليوم في أحد الدروس التفاعلية عن بعد التي تقدمها الابتدائية السعودية بالباحة لطلابها عبر برنامج "جسور التفاعلي" وتابع أحد الدروس المقدمة في المدرسة وشاهد كيفية نقل المعارف والمعلومات بصورة مباشرة للطلاب وأولياء أمورهم خارج أسوار المدرسة من خلال البرنامج الذي استهدف الطلاب والمعلمين في المدرسة إضافة إلى وأولياء الأمور، ووفر لهم دروسا إلكترونية وأنشطة تعليمية تفاعلية ونقل مباشر لمجريات الدروس اليومية من البرامج التعليمية مكنتهم من اكتساب المهارات المتنوعة، وساعدتهم على تنميتها ونمّت لدهم مهارة التعلم الذاتي؛ وعززت سبل تواصلهم مع معلّميهم، ومكنتهم من تبادل المعرفة مع زملائهم، جنبًا إلى جنب مع مساندة المعلّمين في إبداعهم داخل الصف الدراسي.جاء ذلك خلال لقاء المدير العام بمكتبه قائد المدرسة السعودية الابتدائية ماجد جارالله الغامدي والمعلمين المنفذين للمبادرة , حيث أوضح الغامدي أن المبادرة نبعت من توجه المدرسة إلى مد جسور التعاون البناء بين المدرسة وأولياء الأمور وبناء قنوات تواصل فاعلة تضمن الحصول على مواد تعليمية رقمية سهلة الاستخدام؛ وتحقق تنوع أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم؛ التي تسهم في خلق بيئة تعليمية ذكية، تساعد الطلاب على الوصول للمعلومة بسهولة، وتتيح لهم تعلُّم معارف جديدة، وممارسة التعلّم الذاتي ومع زملائهم وتعوض الفاقد التعليمي ، باستخدام التقنيات الحديثة في التعلُّم.فيما أشار علي الجيلاني أحد المعلمين في المدرسة والمنفذين للمبادرة إلى أن منصة "جسور" تتيح الفرصة لأولياء الأمور للاطلاع على المناهج الدراسية والطرائق الحديثة في معالجتها؛ ليسهل عليهم مساعدة أبنائهم دراسيًا وتطوير أدائهم، ومتابعتهم أولاً بأول بيسر وسهولة؛ وتعطي، في الوقت نفسه، مؤشرات مهمة؛ لعرض الوسائط والمناهج التعليمية وقضاياها المتنوعة بشكل رقمي متطور؛ للمساهمة في تحديث طرائق التدريس وأساليب التقويم، ومعرفة مكامن الضعف وعلاجها.//انتهى//18:30ت م