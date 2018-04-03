العيدابي 17 رجب 1439هـ الموافق 03 أبريل 2018 واسأدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان وجموع المصلين, بعد صلاة العصر اليوم بجامع العيدابي بمحافظة العيدابي, صلاة الميت على الشهيد العريف أحمد بن عبدالله جبار الغزواني أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.وعقب الصلاة نقل سمو نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد, كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم, عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.أدّى الصلاة مع سمو نائب أمير المنطقة , محافظ العيدابي حسين بن ضيف الله الدعجاني, وعدد من المسؤولين.// انتهى //18:31ت م