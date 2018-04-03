الطوال 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واستختتم غداً فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي العلمية الثالثة، التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة بحضور محافظ صامطة محمد بن ناصر بن لبدة، وذلك بجامع العليا بالمحافظة .وأوضح مدير المكتب التعاوني في صامطة أسامة بن زيد المدخلي، أن الدورة تضمنت على مدى خمسة أيام العديد من الدروس والأنشطة العلمية التي ألقاها عدد من المشائخ بمختلف جوامع ومساجد المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها, مبرزاً النتائج التي حققتها الدورة .// انتهى //18:35ت م