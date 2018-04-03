مكة المكرمة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسيفتتح معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل, غداً فعاليات المخطوط العربي الذي ينظمه معهد المخطوطات وأحياء التراث الإسلامي لمدة يومين .وتأتي المحاضرة العلمية بعنوان " إطلالة على الخط الحجازي المبكر" من خلال مخطوطات المصاحف المبكرة والشواهد الأثرية " والدورة التدريبية للمخطوط العربي من الكوديكولوجيا إلى النشر النقدي" بقاعة عمادة شؤون المكتبات بالمدينة الجامعية بالعابدية، وعبر الشبكة التلفزيونية المغلقة بمكتبة الملك عبدالله الجامعية بالزاهر .وأوضح عميد معهد المخطوطات وأحياء التراث الإسلامي الدكتور عدنان بن محمد الحارثي أن المشاركة في فعاليات يوم المخطوط العربي يأتي ضمن الأهداف التي يسعى المعهد لتحقيقها والمتمثلة على جمع التراث الإسلامي بأصوله ومصوراته من داخل المملكة وخارجها، والعناية بالمخطوطات وفهرستها وتحقيقها وتسهيل وصولها للباحثين، ونشر المخطوطات الإسلامية في شتى فروع المعرفة، وتقديم الاستشارات العلمية المتخصصة في مجال المخطوطات جمعاً وفهرسة وتحقيقاً، ودعم وتشجيع الباحثين من طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات للعمل في مجال تحقيق التراث الإسلامي، وكذلك إقامة الدورات التدريبية في مجال تحقيق ودراسة التراث الإسلامي المخطوط والعناية به, وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في مجالي التعقيم والترميم للمخطوطات الورقية .// انتهى //18:36ت م