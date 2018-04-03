غزة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واساستشهد مواطن فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات وقعت شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبيه ومحليه في غزة، باستشهاد الشاب أحمد عمر عرفة (25 عاماً)،من سكان دير البلح، جراء اصابته برصاصة في الصدر خلال مواجهات مع الاحتلال شرق البريج .وباستشهاد الشاب عرفة يرتفع عدد الشهداء في غزة منذ الجمعة الماضية إلى 17 شهيداً، وإصابة أكثر من ألف آخرين.// انتهى //18:37ت م