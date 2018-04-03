بيروت 17 رجب 1439هـ الموافق في 3 ابريل 2018م واسعاد الإحتلال الإسرائيلي إلى انتهاكه للسيادة اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار الدولي رقم 1701.وأفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم بأنّ زورقاً حربياً تابعاً لبحرية العدو الإسرائيلي أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، لمدة 72 دقيقة ولمسافة حوالى 650 مترا.وأوضح البيان أن الخرق البحري المعادي ترافق مع تحليق طائرة استطلاع من دون طيّار تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في أجواء المناطق الجنوبية الحدودية اللبنانية، وعلى الأثر بدأت قيادة الجيش بمتابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".// انتهى //18:37ت م