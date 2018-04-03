عمان 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسبدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم ، أعمال المؤتمر العالمي السادس للطاقة المتجددة في المناطق الصحراوية 2018 بمشاركة وفود من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية متخصصة.وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أحمد السلايمة ، إن المؤتمر يناقش أوراقاً علمية بمشاركة خبراء وأكاديميين متخصصين في مجالات الطاقة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عرض نتائج دراسة مشروع إستراتيجية الطاقة في الأردن من ناحيتي التكلفة والتكنولوجيا التي نفذها الأردن خلال العامين الماضيين بالتعاون مع عدة معاهد وجامعات في النمسا وألمانيا.// انتهى //18:41ت م