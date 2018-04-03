جنيف 17 رجب 1439 هـ الموافق 3 أبريل 2018 م واستعهدت دولة الكويت اليوم ، بالتبرع بمبلغ 250 مليون دولار للمساهمة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن .وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله في كلمة أمام مؤتمر المانحين لليمن المنعقد في جنيف إن مشاركة بلاده في المؤتمر تأتي تأكيدًا لدورها في مسيرة العطاء الدولي في جميع أنحاء العالم .وأكد إدانة بلاده ورفضها للهجمات الصاروخية التي تشن على المملكة بما تحمله من تقويض لفرص السلام وتهديد أمن وإستقرار المنطقة بأكملها .كما أكد دعم الكويت الكامل للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها ، مشيدًا بالجهود الكريمة والسخية للمملكة ودولة الإمارات لسد حاجة الأشقاء اليمنيين .وشدد الجارالله على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية يقوم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 ، والمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ، داعيًا مليشيا الحوثي إلى تغليب مصلحة الوطن وحقن دماء أشقائهم والحفاظ على وحدة بلادهم بالعودة إلى المفاوضات والالتزام بقرارات الشرعية الدولية .// انتهى //18:52ت م