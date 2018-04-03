لندن 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسأعلنت بريطانيا اليوم تخصيص ميزانية جديدة للمساعدة في مواجهة الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن.وكشف وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ألستر بيرت في بيان رسمي عن تخصيص حكومة المملكة المتحدة مبلغ 170 مليون جنية إسترليني ، إضافة إلى توفير عدد من المواد العينية من طعام وأدوية ومياه نظيفة لملايين اليمنيين .وكان ألستر قد دعا في وقت سابق اليوم خلال مخاطبته مؤتمر المانحين لليمن الذي تستضيفه جنيف الأطراف المتصارعة في اليمن للعودة إلى طاولة الحوار وإيجاد حل سياسي للأزمة.// انتهى //18:53ت م