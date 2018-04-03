عام / قائد الجيش اللبناني يلتقي نظيره الإندونيسي وقائد اليونيفل
الثلاثاء 1439/7/17 هـ الموافق 2018/04/03 م واس
بيروت 17 رجب 1439 هـ الموافق 3 أبريل 2018 م واس
التقى قائد الجيش اللبناني الجنرال جوزاف عون في بيروت اليوم، قائد القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية الجنرال هادي تجهجنتو .
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين، وفي مهمات الوحدة الإندونيسية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - "اليونيفل" .
كما التقى الجنرال عون، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفل" اللواء مايكل بيري، وبحث معه الأوضاع على الحدود الجنوبية .
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18:55ت م