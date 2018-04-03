بيروت 17 رجب 1439 هـ الموافق 3 أبريل 2018 م واسالتقى قائد الجيش اللبناني الجنرال جوزاف عون في بيروت اليوم، قائد القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية الجنرال هادي تجهجنتو .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين، وفي مهمات الوحدة الإندونيسية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - "اليونيفل" .كما التقى الجنرال عون، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفل" اللواء مايكل بيري، وبحث معه الأوضاع على الحدود الجنوبية .// انتهى //18:55ت م