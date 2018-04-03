اقتصادي / انعقاد منتدى مجموعة البنك الإسلامي عن القطاع الخاص واجتماعي لجنة الإجراءات ومبادرة المعونة من أجل التجارة العربية
الثلاثاء 1439/7/17 هـ الموافق 2018/04/03 م واس
تونس 17 رجب 1439هـ الموافق 03 ابريل 2018 م واس
انعقد بالعاصمة التونسية اليوم ، منتدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن القطاع الخاص ، بمشاركة عدد من المسؤولين في البنك والمؤسسات التابعة له وقادة الفكر والمعرفة من رجال الأعمال والأوساط الأكاديمية والحكومية .
وأكد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية سيد أقا في كلمته الافتتاحية للمنتدى الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في دعم الاقتصاديات ، مشيراً إلى أن من أهداف البنك الإسلامي للتنمية ربط الصلة بين الدول الأعضاء والقطاع الخاص بما يسهم في توفير عائدات اقتصادية مهمة تعود بالنفع على المجتمعات .
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص محمد العماري ضرورة تصدر القطاع الخاص مسيرة التنمية في البلدان الإسلامية ، مشيراً إلى أن التدخلات الاستثمارية في معظم دول العالم تراجعت لتترك المجال للقطاع الخاص لقيادة القاطرة الاقتصادية في الدول .
وبين أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تعمل جاهدة على توفير كل الدعم اللازم لهذا القطاع في الدول الأعضاء والسير معه في طريق النمو الاقتصادي المزدهر الذي ينافس بلدان العالم ، مستعرضاً مساهمات المؤسسة في دعم وتمويل ومرافقة الكثير من المشاريع الخاصة في الدول الأعضاء .
وتضمنت جلسات المنتدى عقد العديد من الندوات وورشات العمل التي دارت محاورها حول الشراكة من أجل بناء القدرة على الصمود في مواجهة أضرار الجفاف وتغير المناخ في الصومال ، وإقامة شراكات ذكية مع أطراف معنية متعددة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة : تجارب من البلدان الأعضاء ، والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية والتمويل الإنمائي ، إلى جانب محوري دور الأسواق الرأسمالية الإسلامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وإنتاج المزيد من الغذاء بالقليل من الماء : الشراكة من أجل كفاءة استخدام الماء لتحقيق الأمن الغذائي .
وقد صاحب المنتدى انعقاد اجتماع مبادرة المعونة من أجل التجارة العربية التي تقودها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، والذي جرى خلاله تقييم ما حققته المبادرة في مرحلتها الأولى وبحث إطلاق المرحلة الثانية منها والتي تهدف للارتقاء بالتجارة البينية بين الدول العربية .
كما صاحبه انعقاد اجتماع لجنة الإجراءات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، والذي جرى خلاله بحث عدداً من الموضوعات ودراسة جملة من الإجراءات التي اتخذتها هياكل مجلس البنك والمقرر إحالتها على مجلس المحافظين خلال اجتماع دورته الـ 43 التي تنعقد غداً .
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19:15ت م