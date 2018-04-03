تونس 17 رجب 1439هـ الموافق 03 ابريل 2018 م واسانعقد بالعاصمة التونسية اليوم ، منتدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن القطاع الخاص ، بمشاركة عدد من المسؤولين في البنك والمؤسسات التابعة له وقادة الفكر والمعرفة من رجال الأعمال والأوساط الأكاديمية والحكومية .وأكد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية سيد أقا في كلمته الافتتاحية للمنتدى الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في دعم الاقتصاديات ، مشيراً إلى أن من أهداف البنك الإسلامي للتنمية ربط الصلة بين الدول الأعضاء والقطاع الخاص بما يسهم في توفير عائدات اقتصادية مهمة تعود بالنفع على المجتمعات .من جانبه أكد الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص محمد العماري ضرورة تصدر القطاع الخاص مسيرة التنمية في البلدان الإسلامية ، مشيراً إلى أن التدخلات الاستثمارية في معظم دول العالم تراجعت لتترك المجال للقطاع الخاص لقيادة القاطرة الاقتصادية في الدول .وبين أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تعمل جاهدة على توفير كل الدعم اللازم لهذا القطاع في الدول الأعضاء والسير معه في طريق النمو الاقتصادي المزدهر الذي ينافس بلدان العالم ، مستعرضاً مساهمات المؤسسة في دعم وتمويل ومرافقة الكثير من المشاريع الخاصة في الدول الأعضاء .وتضمنت جلسات المنتدى عقد العديد من الندوات وورشات العمل التي دارت محاورها حول الشراكة من أجل بناء القدرة على الصمود في مواجهة أضرار الجفاف وتغير المناخ في الصومال ، وإقامة شراكات ذكية مع أطراف معنية متعددة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة : تجارب من البلدان الأعضاء ، والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية والتمويل الإنمائي ، إلى جانب محوري دور الأسواق الرأسمالية الإسلامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وإنتاج المزيد من الغذاء بالقليل من الماء : الشراكة من أجل كفاءة استخدام الماء لتحقيق الأمن الغذائي .وقد صاحب المنتدى انعقاد اجتماع مبادرة المعونة من أجل التجارة العربية التي تقودها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، والذي جرى خلاله تقييم ما حققته المبادرة في مرحلتها الأولى وبحث إطلاق المرحلة الثانية منها والتي تهدف للارتقاء بالتجارة البينية بين الدول العربية .كما صاحبه انعقاد اجتماع لجنة الإجراءات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، والذي جرى خلاله بحث عدداً من الموضوعات ودراسة جملة من الإجراءات التي اتخذتها هياكل مجلس البنك والمقرر إحالتها على مجلس المحافظين خلال اجتماع دورته الـ 43 التي تنعقد غداً .// انتهى //19:15ت م