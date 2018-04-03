صبيا 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسافتتح مدير التعليم بمحافظة صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم، فعاليات ملتقى العلوم الأول والمعرض المصاحب ،الذي تنظمه شعبة العلوم بالإدارة تحت شعار " العلوم وقيادة القرن الحادي والعشرون" ، وذلك بمسرح الادارة.ويهدف الملتقى الذي تنفذ فعالياته على مدى يومين بمشاركةأكثر من ٦٠٠ معلم ومعلمة وعدد من مشرفي الإدارة ومكاتب التعليم إلى التجويد بيئات التعلم والتعليم.وتضمن الملتقى العديد من أوراق العمل المتخصصة حول مادة العلوم والتقنيات الحديثة في تدريسها والاتجاهات الحديثة في تدريس العلوم ، ودرجة تضمين كتب الكيمياء لمتطلبات الإقتصاد المعرفي بما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ ، ودور بيوت الخبرة في تجويد مخرجات التعليم.من جانبها افتتحت المساعدة لشؤون التعليمية بتعليم صبيا حنان الحازمي المعرض النسوي المصاحب للملتقى "شطر السيدات" بحضور رئيسة قسم العلوم بجهاز الوزارة أسماء المهنا و الذي تضمن العديد من المواد والمجسمات والعروض التعريفية بمنجزات الميدان التعليمي في ممارسات تدريس مادة العلوم، إضافة لعرض أعمال وأنشطة الطلاب والطالبات في مدارس تعليم صبيا.//انتهى//19:35ت م