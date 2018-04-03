عمان 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسوقع الاتحادان العربي للمستهلك والعربي للمخلصين الجمركيين اتفاقية تعاون في عمان اليوم، بهدف خدمة التنمية المستدامة بين الدول العربية بما يخص المستهلك العربي .وقع الاتفاقية رئيس الاتحاد العربي للمستهلك الدكتور محمد عبيدات وعن جانب الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين الدكتور ممدوح الرفاعي .وتهدف الاتفاقية، لدعم مسيرة العمل العربي المشترك وتشييد جسور التعاون بين الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والمساهمة في مكافحة الغش التجاري وتذليل عقبات الاستثمار في الوطن العربي.وجاء نص الاتفاقية حسب بيان صدر في عمان اليوم، أنه يجب تنظيم لقاءات علمية مشتركة حول الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الاتحادين وتبادل الخبرات ووضع الخطط والرؤى المستقبلية فيما يؤدي الى فتح الاسواق وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.وأكدت الاتفاقية ضرورة مشاركة الطرفين في التنسيق والمتابعة مع الجهات الامنية المختصة، فيما يخص توفير الحماية للمواطن العربي من عمليات التهريب والجرائم والمواد الخطرة واي من عمليات الانتاج والخدمات التي تؤدي الى مخاطر على صحة المستهلك.كما تنص على وضع آليات وخطط تعمل على تزويد المواطن العربي بالمعلومات والارشادات الكافية عن السلع والخدمات وكيفية الاستخدام الآمن لهذه السلع والحماية من الاعلانات المضللة والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة في مختلف الدول العربية فيما يخص توحيد المواصفات والمقاييس للسلع المستوردة او المنتجة محلياً والعمل على انشاء هيئة عربية مشتركة للمواصفات والمقاييس .وتضمنت العمل على انشاء هيئة عربية مشتركة للغذاء والدواء لتوفير المعلومات والاشتراطات الصحية للسلع محل التبادل التجاري والمساهمة في تنمية التجارة العربية من خلال تشجيع استهلاك السلع المنتجة في الاقطار العربية والترويج لها في الاسواق المحلية والاقليمية وضرورة العمل على تطوير اساليب العمل واستخدام النظم والآليات التكنولوجية الحديثة ومنها انظمة الانذار المبكر بين الاقطار العربية عن السلع والمنتجات المُثبت فسادها والمحظور تداولها او عدم جودتها.وركزت الاتفاقية على تشجيع الاعضاء على انشاء شركات عربية مشتركة متخصصة تعمل بمجال التسويق والترويج للمنتجات العربية وعمل برامج تدريب وتأهيل، تهدف لرفع كفاءة العاملين في مجال عمل الاتحادين.// انتهى //19:36ت م