الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واستنطلق غدًا بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة، التي تستمر حتى يوم الأحد القادم، وذلك في مركز "أبكس" للمؤتمرات والمعارض، والصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض .وتعدُّ بطولة المملكة للبلوت إحدى المبادرات التي سبق إعلان تنظيمها من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وتم رصد جوائز مالية ضخمة للفائزين تصل إلى مليون ريال سعودي لأصحاب المراكز الأربعة الأولى، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف ريال، فيما سينال صاحب المركز الثاني مبلغ 250 ألف ريال، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 150 ألف ريال، وأخيرًا يظفر صاحب المركز الرابع بـ 100 ألف ريال.ويشارك في البطولة 12288 لاعبًا، تم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية، من أصل ما يزيد على 85 ألف مسجل، سيتنافسون فيما بينهم في المقرين المعدين للعب، حيث سيتنافس 4112 لاعبًا في مركز "أبكس" للمؤتمرات والمعارض الذي يحوي 128 طاولة، فيما سيخوض 8192 لاعبًا غمار التحدي في الصالة الخضراء على 256 طاولة، وذلك في الأوقات من الساعة 4.00 عصراً إلى الـ 12.00 من منتصف الليل ، كما يشارك في إدارة المباريات تحكيميًّا ما يزيد على 414 حكمًا خضعوا لدورات تدريبية مكثفة ، لتوضيح قوانين اللعبة المعتمدة في هذه البطولة .ويقيم الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، تزامنًا مع هذه البطولة، العديد من الفعاليات المتنوعة في المقرين اللذين ستقام عليهما المنافسات، وستكون متاحة لجميع فئات المجتمع أفرادًا وعائلات .وكانت اللجان المنظمة قد أنهت تحضيراتها لانطلاق هذا الحدث الرياضي، الذي يشكل أهمية لعدد كبير من فئات المجتمع، بوصف لعبة "البلوت" من أبرز الألعاب الشعبية في المنطقة، حيث تم خلال الفترة من السبت إلى الإثنين الماضي، استقبال المشاركين في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي وتسليمهم البطاقات التعريفية الخاصة التي تخول لهم المشاركة بشكل رسمي في البطولة وسط تنظيم واستقبال مميزين ، إضافة إلى اطلاعهم على جميع الشروط والقوانين اللازم اتباعها أثناء المباريات.وتأتي إقامة هذه البطولة امتدادًا للأحداث الرياضية التي تقيمها الهيئة العامة للرياضة في الآونة الأخيرة، ضمن خططها الهادفة إلى نشر ثقافة الألعاب المختلفة والمتنوعة في المملكة، حيث نظمت الهيئة خلال الربعين الأخيرين من عام 2017، والربع الأول من عام 2018م، عددًا من البطولات والأحداث الرياضية المتنوعة، مثل بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، وسباق الأبطال للسيارات، وماراثون الرياض الدولي، وبطولة كأس الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية، وأخيرًا تنظيم المهرجان العالمي لرياضات المغامرة، بينما ستشهد الأيام القريبة المقبلة، إقامة العديد من البطولات، كمنافسات WWE في جدة 27 إبريل الجاري، ونهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة بجدة في مايو المقبل، وكذلك البطولة الرمضانية الدولية على كأس رئيس الهيئة، التي ستقام في الفترة من 1 ـ 19 من شهر رمضان المبارك المقبل، إضافة إلى استضافة المملكة نهائي بطولة العالم للدرون DRL في النصف الثاني من العام الجاري، بمشاركة الأبطال والمحترفين العالميين في هذه اللعبة واسعة الجماهيرية .// انتهى //19:38ت م