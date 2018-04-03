الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واستعادل اليوم , فريق نجران والوحدة بهدف لكل منهما , في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها , ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم , وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول لترتيب المسابقة , كما رفع نجران رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر .وتغلب فريق المجزل على الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدفين , وبهذا الانتصار رفع المجزل رصيده إلى 32 نقطة في المرتبة الحادية عشرة , وتجمد رصيد الوطني عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر وقبل الأخير .// انتهى //19:38ت م