رياضي / دوري الأمير محمد بن سلمان : الوحدة يتعادل مع نجران والمجزل ينتصر على المجزل
الثلاثاء 1439/7/17 هـ الموافق 2018/04/03 م واس
الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واس
تعادل اليوم , فريق نجران والوحدة بهدف لكل منهما , في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها , ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم , وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول لترتيب المسابقة , كما رفع نجران رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر .
وتغلب فريق المجزل على الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدفين , وبهذا الانتصار رفع المجزل رصيده إلى 32 نقطة في المرتبة الحادية عشرة , وتجمد رصيد الوطني عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر وقبل الأخير .
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19:38ت م