طرابلس 17 رجب 1438ه الموافق 03 أبريل 2018 م واسنفذت القوات الجوية الليبية اليوم عدة طلعات لرصد تحركات فلول تنظيم "داعش" الإرهابي .وقال الناطق باسم غرفة عمليات الطوارئ بسلاح الجو التابع لحكومة الوفاق محمد قنونو في تصريح لوسائل الإعلام : إن الطلعات الجوية جرت بالتعاون مع القوة المتحركة لمكافحة الارهاب في إطار عملية ” عاصفة الوطن”؛ لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي الهاربة من سرت ابتداء من بوابة 60 كيلومتر شرق مصراتة، وضواحي مدن زليتن، والخمس وبني وليد، وترهونة.وكان المجلس الرئاسي كان قد أعلن أمس انطلاق عملية عسكرية موسعة باسم ” عاصفة الوطن “، لملاحقة خلايا فلول تنظيم "داعش" بالمنطقة الوسطى.// انتهى //19:39ت م