جيزان17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واساختتمت اليوم, فعاليات برنامج توعية النزيلات ،الذي نظمته لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة جازان بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة , بحضور مديرة القسم النسائي بالنيابة بلجنة رعاية السجناء بجازان خديجة النعمي ومديرة التوجيه والإرشاد (بنات) بتعليم جازان مريم بنت محمد عطيف وعدد من المشرفات التربويات وذلك في عنبر النساء بالسجن العام في مدينة جيزان.وأوضحت النعمي أن البرنامج على مدى أسبوعين ، سعياً لرفع مستوى الوعي وتنمية المهارات الشخصية واستثمار أوقات النزيلات بما يعود عليهن بالنفع والفائدة.وبينت أن الحفل الختامي تضمن العديد من الكلمات والقصائد الشعرية والفقرات الترفيهية والمسابقات الثقافية ، وتوزيع الشهادات والهدايا التذكارية بالمناسبة.//انتهى//19:39ت م