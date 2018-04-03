الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واساستقبل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم، رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لملف ترشح دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لاستضافة مونديال كأس العالم 2026م كارلوس كورديرو .وقدم رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت عرضاً عن ملف الاستضافة المشترك وأبرز ما يتضمنه من جوانب واستعدادات لاستضافة هذا الحدث، متطلعا لدعم المملكة لهذا الملف.// انتهى //19:50ت م