الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واستتواصل فعاليات مسابقة جائزة القوات المسلحة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين ليومها الثالث على التوالي, حيث شهدت المسابقة إقبالاً كبيراً من الزوار .والتقى معالي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي مساء أمس المتسابقين, كما ألقى محاضرة عن فضل القرآن الكريم وثمراته في الدنيا والآخرة.كما زار الجائزة عدد من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية, ومن طلبة كلية الملك خالد العسكرية, ووفد من الجيش الأردني يتقدمهم مفتي القوات المسلحة الأردنية العميد الدكتور ماجد سالم الدراوشة, حيث أبدوا إعجابهم بالمسابقة وفعالياتها المصاحبة وما وصلت إليه من تطور ومنافسة قوية.// انتهى //19:52ت م