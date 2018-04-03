الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسواصلت جلسات أعمال ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2018 ، في يومه الثالث ، استعراض التجارب وطرح الأفكار والمقترحات المتعلقة بتطوير وتفعيل مقومات الجذب السياحي " التراثي، البيئي، الثقافي، الديني، الاجتماعي، التعليمي"، ومناقشة أهمية تطوير مستقبل الضيافة في المملكة، وسبل تعزيزها وتدعيمها بالإمكانيات المتاحة والمتوافرة في ظل ما تقدمه رؤية المملكة 2030من تسهيلات ودعم واهتمام بالوصول للمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، والسعي المتواصل من قبل مؤسساتها الحكومية والخاصة ومنشآتها لتحقيق أهدافها .وناقشت الجلسة الأولى (الذكاء التقني في السياحة)، وخلالها سلط المحاضرون الضوء على أهمية التقنية في دعم السياحة وانتشارها والتسويق لها والاستفادة منها في تقديم الخدمات، خاصة التطبيقات المتاحة عبر المنصات والمتاجر الشهيرة المستخدمة في الهواتف و الوحيات الذكية.و تناولت الجلسة دور الحلول التقنية في إدارة وتلبية احتياجات الضيوف من السياح أو للمهتمين بمشاريع السياحة، حيث تسهم التقنية في التعريف بتجارب "السفر"، وهنا يمكن نقل الأفكار والمبادرات والاستفادة منها، ومتابعة الجديد، مبرزة دور التقنية في حل مشاكل تحديات البيع والتوزيع في السياحة، و أهمية التركيز على أن تكون التقنية ممكنة ومتاحة للجميع وسهلة الاستخدام، والبعد عن التعقيد، ومعالجة سلبياتها من خلال طرح الاستبيانات وتلقي الاقتراحات وتنبني أفضلها.وأكد المحاضرون أهمية نشر العروض والبرامج السياحية، والأخذ بشدة المنافسة العالمية في مجال السياحة والسفر، وتقديم الفرص من قبل مقدم الخدمة السياحية أو من متعهدي السفر، و إمكانية التنسيق بين العروض لاستقطاب الزوار من خارج الملكة وداخلها، كما توقعوا الأفضل لمستقبل خدمات الانترنت في صناعة السياحة والاستثمار الأمثل فيها، خاصة في ظل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات كبيرة للمساهمة في دعم السياحة للرفع من إيرادها المالي والاستفادة منها في دعم الاقتصاد المحلي.عقب ذلك بدأت أعمال الجلسة الثانية بعنوان (التجربة السياحية محطات متنوعة)، وفيها استعرض المحاضرين تجاربهم الناجحة من جوانب مهنية وخدمية مختلفة، أسهمت في دعم السياحة ببلدانهم .وتطرقت لأهمية خدمة "النقل"، واختيار المناسب من المعدات والآليات التي تسهم بفعالية في تقديم خدمة التنقل للسائح، ومتطلبات الأمن والسلامة فيها، وتوفير المركبات المتناسبة مع السياحة البيئة لمن يبحثون مثلا عن المغامرات والاستكشاف تساعدهم مركبات الدفع الرباعي للوصول لمبتغاهم، كذلك الاهتمام بجانب الرفاهية لمن يريد الرفاهية والراحة.// يتبع //20:21ت م

وأكدت الجلسة أهمية الإرشاد السياحي، وتطوير مهارات المرشدين السياحين، واستثمار خدماتهم بالتدريب المتواصل، ومواكبة الأحداث واكتساب مهرات التواصل مع الآخر، والإلمام بالأحداث التاريخية والمواقع الأثرية، والتعريف بثقافة المملكة المتنوعة بحسب المناطق والمحافظات، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا الجانب .كما ناقشت طرق الاحتراف في تقديم المأكولات والأطعمة وتنويعها، والاهتمام بإبراز المأكولات الشعبية وتعريف السائحين من الخارج على طرق التحضير والمكونات، وشرحها لهم في بيئات مشابهة باستخدام الأدوات الشهيرة في تحضير كل نوع من المأكولات الشعبية، بالإضافة إلى محاولة أن يعيش السائح أجواء الانسان السعودي، عن طريق البرامج السياحية المناسبة، التي تنقل نمط الحياة الأسرية والمجتمعية، والمهن الحرفية القديمة في المملكة ليعيشها السائح بتفاصيلها، وإمكانية الاستفادة من تجارب سابقة واستقطابها في هذا الجانب وتطويرها، ومن ضمنها مركز محمد بن راشد الحضاري، الذي نجح في نقل الصورة العربية والإماراتية بتفاصيلها لعقول الزوار من السائحين وغيرهم، وأسهم في تغيير الصورة النمطية عن الانسان العربي .وأكد المحاضرون على أن المملكة أصبحت أكثر انفتاحا لاستقبال السياح الأجانب، وهنا يجب التعريف بما تملكه المملكة من ثقافة وأرث تاريخي ومواقع أثرية لحقب زمنية قديمة وحضارات متعددة قامت على أرضها، و استخدام الوسائل الإعلامية المختلفة في إيصال هذه المعلومات للسائح، ومن هذا المنطلق يمكن تقديم شيئا للسائح يختلف عن ما يراه في بلده وفي بلدان العالم.وأوصت الجلسة بتطوير وتنظيم المواقع السياحية لتكون مواقع جاذبة مع المحافظة على الهوية، و أهمية التميز في إدارتها لتبقى أماكن ومواقع مستدامة، بتحسينها وتجديدها وترميمها بصفة دورية، كذلك الاستفادة من المواقع الأخرى والمباني والمنشآت الموجودة أو تحت الإنشاء، لتكون مواكبة للتطور الهندسي، و إضفاء الهوية السعودية على التصاميم والتأكيد عليها.عقبها أقيمت الجلسة الثالثة وعنواها (صناعة الفعاليات السياحية والثقافية)، تحدث المحاضرون خلالها عن الطرق المتنوعة والمتاحة في صناعة السياحية من عدة أوجه تضمن نجاحها واستمرارها، بداية من إقامة الفعاليات السياحة والثقافية والرياضية وغيرها، والمحاولة قدر المستطاع التنويع في مضامينها ونشاطاتها وأعمالها، لتلبي احتياجات السوق السياحي، ويستفيد من تنوعها جميع الشرائح، وأن تكون الفعالية ذات محتوى فعال تواكب أهداف السياحة الداخلية في المملكة.وركزت الجلسة على طرق استقطاب الخبرات في مجال صناعة الفعاليات السياحية، والاستفادة من الإمكانيات الحديثة في إيصالها بالصورة المطلوبة والواضحة باستخدام أفضل التقنيات التي وصلت إليها البلدان المتقدمة، والاستفادة كذلك من التجارب العالمية في تنظيم الفعاليات، واستقطاب تجارب الفعاليات العالمية الكبيرة والمشهورة.وأكدت الجلسة أهمية عكس المكنوز الثقافي للمملكة وتنوعها البيئي واستثمارها الاستثمار الأمثل، وتحويلها إلى صناعة سياحية، من خلال إقامة الفعاليات الثقافية أو الرياضية أو السينمائية أو الترفيهية أو الصناعية أو الزراعية وغيرها.وفي ختام الجلسة أوصى المحاضرون بالاهتمام بالصناعة السياحية من خلال استغلال المعالم الدينية والتاريخية والمواقع الأثرية، كذلك التأكيد بأهمية أن يكون المحتوى في الصناعة السياحية ذا قيمة فعالة جاذبة، تبرز من خلاله الثقافة المجتمعية والموروثات الشعبية وإشهارها، مع الاستمرار للترويج لمقومات السياحة الداخلية للمملكة وتنوع بيئتها البحرية والشاطئية والجبلية والصحراوية، وما يمكن أن يصاحب كل بيئة من نشاطات وفعاليات مختلفة، من ذلك مثلا الاستفادة من الواجهات البحرية في استقطاب هواة الغوص واستكشاف الأعماق البحرية، كما يمكن الاستفادة من الأماكن والمواقع التاريخية والأثرية في إثراء صناعة الأفلام السينمائية، التي بدورها وانتشارها ستسهم بفعالية للترويج لمقومات المملكة السياحية.// انتهى //20:21ت م