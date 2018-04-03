القاهرة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية بأثيوبيا وما يربط بين البلدين من مصير مشترك، مشيرًا إلى تطلعه للعمل مع رئيس الوزراء الأثيوبي لمواصلة تعزيز الإطار الشامل للعلاقات بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة، فضلاً على تطوير التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.وأضاف راضي أن رئيس الوزراء الأثيوبي وجّه من جانبه التهنئة للرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، مؤكدًا حرصه على تدعيم العلاقات المصرية الأثيوبية، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.// انتهى //20:29ت م