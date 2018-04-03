الرياض 17 رجب 1439هـ الموافق 3 أبريل 2018م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد كارلوس ألفارادو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //21:12ت م