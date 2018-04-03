الرياض 17 رجب 1439هـ الموافق 3 أبريل 2018م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد كارلوس ألفارادو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا.وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //21:12ت م