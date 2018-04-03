تونس 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسوصل معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان إلى العاصمة التونسية اليوم، ليرأس وفد المملكة إلى الاجتماع الثالث والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي تنطلق أعماله غداً .وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار تونس قرطاج الدولي , نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية سيد أقا وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.// انتهى //21:21ت م