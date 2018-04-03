اقتصادي / وزير المالية يصل تونس للمشاركة في الاجتماع الـ 43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية
الثلاثاء 1439/7/17 هـ الموافق 2018/04/03 م واس
تونس 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واس
وصل معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان إلى العاصمة التونسية اليوم، ليرأس وفد المملكة إلى الاجتماع الثالث والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي تنطلق أعماله غداً .
وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار تونس قرطاج الدولي , نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية سيد أقا وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.
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21:21ت م