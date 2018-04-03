الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واستأهل النادي الأهلي , إلى دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم , بعد فوزه اليوم على نظيره فريق تراكتور الإيراني بهدفين دون رد , ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للمسابقة القارية , وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول , وبقي تراكتور الإيراني في المركز الرابع والأخير للمجموعة بنقطتين .وفي المباراة الثانية وبذات المجموعة , فاز الجزيرة الإماراتي على الغرافة القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين , ليرفع الجزيرة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني , وتجمد رصيد الغرافة القطري عند 5 نقاط في المركز الثالث .// انتهى //21:23ت م