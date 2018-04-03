سكاكا 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسأقام نادي الفروسية بالجوف اليوم حفل سباقه التاسع ضمن سباقات النادي لموسم هذا العام 1439 هـ على كأس مركز صوير, بحضور رئيس المركز مشعان البكر ومحبي رياضة الفروسية .وفي ختام السباق أعلن رئيس لجنة السباق والتحكيم أحمد بن ونيس السياط النتائج النهائية للأشواط الأربعة لخيول الإنتاج لمسافة 2000 م .وحقق جائزة الشوط الأول " مواليد 2014 / 2015 " الجواد مسماق للمالك إسطبل أبناء سليم الروضان ، أما الشوط الثاني " 1-3 " حصل على المركز الأول الجواد نال للمالك أبناء صالح الشريدة , وفي الشوط الثالث " مفتوح الدرجات " حقق الجواد ذو الجناحين للمالك سليمان العويضة المركز الأول .في حين تُوج بكأس مركز صوير " مبتدئة " الفرس بنت الهلالية ، للمالك اسطبل قلايد الخيل .بعد ذلك سلم رئيس مركز صوير الكأس ومكافأة الفوز للفائزين ، مشيداً بالجهود المبذولة لعمل اللجان الفنية القائمة على السباقات ، متمنياً لهم التوفيق والسداد.وفي ختام الحفل سلم مدير عام الميدان المشرف العام على اللجان الفنية أحمد بن إبراهيم القايد هدية تذكارية لرئيس مركز صوير بهذه المناسبة ، رافعًا الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز على دعمهما المستمر لرياضة الفروسية لتطوير هذه الرياضة العريقة .// انتهى //21:30ت م