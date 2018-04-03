المدينة المنورة ١٧ رجب 1439 هـ الموافق ٣ ابريل 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة أهمية تكامل المجلسين المحلي والبلدي لدورهما في إيجاد الحلول المناسبة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .وقال سموه خلال ترؤسه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بمحافظة ينبع بحضور المحافظ سعد السحيمي : إن العمل على إيجاد المجلسين للحلول المتعلقة بالمواطنين وبطرق خلاقة مستغلة الموارد والإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية يعد مؤشراً إيجابياً لمتابعتها وتقييم نتائج عرضها على الجهات ذات الاختصاص وما آلت إليه، حاثاً سموه المجلسين على الاستفادة من خبرات الهيئة الملكية بينبع في تأهيل الكوادر وتدريبها والعمل بروح الفريق الواحد للمشاركة في التنمية بالمناطق التي تحتاج إليها بشكل أكبر.وناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن عرضاً عن ميزانية بلدية ينبع، وميزانية المياه والصرف الصحي، كما قٌدم عرض من هيئة السياحة بشأن المنطقة التاريخية.وكان سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة قد التقى في وقت سابق بمشايخ القبائل وجمعاً من الأهالي ضمن زيارته لمحافظة ينبع حيث قدموا للسلام على سموه مستمعاً لاحتياجاتهم وتطلعاتهم .كما زار سموه الغرفة التجارية الصناعية بينبع والتقى برئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بمكتب الرئيس بمبنى الغرفة ، مطلعاً خلال اللقاء على فيلم تسجيلي قصير عن أهدافها ودورها ونشاطاتها في خدمة التنمية الوطنية في المحافظة , مستمعاً لشرح من رئيس الغرفة مراد بن علي العروي وأعضاء مجلس الإدارة عن طموحات الغرفة وأهدافها الاستراتيجية للفترة المقبلة، وما تتطلبه الغرفة من مساندة ومؤازرة لخدمة الأهداف التنموية وقطاعات الأعمال في المحافظة وفق رؤية المملكة 2030 .بعد ذلك دشن سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة البوابة الإلكترونية لمركز توظيف غرفة ينبع .على صعيد متصل، التقى سمو نائب أمير المنطقة بشباب وشابات الأعمال بينبع بحضور الجهات الداعمة بقاعة الصناع بمبنى الغرفة .وفي بداية اللقاء أكد رئيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة المهندس تركي المحياوي أن هذه الزيارة تدل على مدى ما يبذله سمو أمير المنطقة ونائبه من جهود لنشر ثمار التنمية الوطنية الشاملة في المنطقة وما تحظى به غرفة ينبع ورواد ورائدات الأعمال في المحافظة من اهتمام ومؤازرة للمساهمة في خدمة الأهداف التنموية التي وضعتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله- وهيأت لها سبل النجاح .ثم شاهد سموه عرضًا مرئيًا لأبرز برامج وأنشطة لجنة شباب الأعمال بغرفة ينبع، وعرضاً مرئياً عن رؤية ورسالة وأهداف اللجنة النسائية بالغرفة ، بالإضافة لعرض عن مركز حاضنات الأعمال بالهيئة الملكية بينبع ( إبدع)، وآخر قدمته الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية " مدن" .// انتهى //21:38ت م