عام / مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية تعلن عن فتح باب الإيفاد
الثلاثاء 1439/7/17 هـ الموافق 2018/04/03 م واس
سكاكا 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واس
أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بالجوف عن فتح باب القبول في برنامج الإيفاد الداخلي لِأطباء الإقامة (Residency) ، وباب القبول لبرنامج الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس .
وأوضحت المدينة أن برنامج الإيفاد الداخلي يشمل التخصصات التالية " الطب الباطني، طب الأطفال، جراحة العظام والإصابات، تخدير، أشعة، طب الطوارئ، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والأعصاب، طب الأعصاب، النساء والولادة، أذن وأنف وحنجرة " ، مبينة أن شروط القبول تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية و أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب و الجراحة بمعدل التراكمي لا يقل عن 3.5 من 5 أو ما يعادلها وأن يجتاز امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SMLE) وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية .
فيما اشترطت المدينة على المتقدمين في برنامج الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس في تخصص التمريض أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، وأن يجتاز درجة النسبة الموزونة 85% ولا يقل المعدل التراكمي في المرحلة الثانوية قسم العلوم الطبيعية عن 85%، إجتياز مرحلة الدبلوم بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من 5 أو ما يعادلها ، وأن يتجاوز درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة كالتالي: IELTS (4) أو TOEFL”IBT” (45) أو STEP (67) وألا تتجاوز مدة الحصول على آخر مؤهل عن خمس سنوات وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية .
مشيرة إلى مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية أن التقديم من خلال نظام جدير للإبتعاث في موقع المدينة الإلكتروني pmmc.med.sa ، وسيبدأ التقديم يوم الأحد 6/8/1439، وآخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الأحد 20/8/1439 ، وسيتم التواصل مع من يتم ترشيحه لمطابقة الشروط فقط من خلال البريد الإلكتروني.
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