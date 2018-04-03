القاهرة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسبحث رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال اليوم مع نظيره العراقي الدكتور سليم الجبوري والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.وأفاد مجلس النواب المصري في بيان له، أن عبد العال أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني، سواء من خلال تشكيل جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين أو من خلال الزيارات البرلمانية المتبادلة أو تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية.وأضاف البيان أن رئيس مجلس النواب المصري نوّه بأن مصر حاضرة دائمًا في الدفاع عن قضايا العراق، ودعمه سواء في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي أو من خلال زيادة فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين.وأشار البيان إلى أن الجبوري شدد على دور مصر الداعم للعراق، سواء في مواجهته للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش، أو في الجانب الإنساني المتعلق باستضافة مصر للعديد من اللاجئين العراقيين وغيرهم من البلدان العربية.// انتهى //21:40ت م