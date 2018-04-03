القاهرة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسبعث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه لفترة ولاية ثانية.وأفادت سفارة اليابان بالقاهرة في بيان لها اليوم، أن آبي تقدّم بخالص التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، معربًا عن تطلعه لمواصلة التعاون المشترك من أجل إرساء دعائم السلام والازدهار في العالم.// انتهى //21:40ت م