الجزائر 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسوقعت الجزائر وإسبانيا اليوم خمس اتفاقيات تعاون بحضور رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى ونظيره ماريانو راخوي براي، وذلك على هامش اجتماع الدورة السابعة للاجتماع الجزائري الإسباني الرفيع المستوى الذي يعقد حالياً في الجزائر.وتشمل الاتفاقات قطاعات الصناعة والتأمين الزراعي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والحماية المدنية.// انتهى //21:56ت م