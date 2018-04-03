واشنطن 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم استخدام القوات العسكرية الأمريكية إلى حين إقامة سياج حدودي، لحماية حدود الولايات المتحدة الأمريكية الجنوبية مع المكسيك.وأضاف ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في البيت الأبيض اليوم أنه بحث فكرة توفير الأمن عسكرياً لهذا الغرض مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.// انتهى //22:13ت م