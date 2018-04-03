القاهرة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل اليوم مع وزير الاتصالات والمعلومات بجمهورية بيلاروسيا سيرجي بوبكوف، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات المصري المهندس ياسر القاضي، وسفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي راشكوف.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني وحماية نظم المعلومات، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.وعقب اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة الاتصالات والمعلومات بجمهورية بيلاروسيا.وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجالات تصميم وصناعة الإلكترونيات، وإنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية، وبناء القدرات من خلال التعاون بين مراكز التدريب في البلدين، والخدمات البريدية، والأمن السيبراني، والمخلفات الإلكترونية، وتوثيق التراث الثقافي على وسائط رقمية.وتهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات فيما بين الشركات، والمؤسسات العلمية والتعليمية، والوكالات الحكومية والمنظمات الأخرى العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلا البلدين.// انتهى //22:13ت م