الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسأكدت لمى الفوزان إحدى منسوبات الهيئة العامة للاستثمار، أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة مؤخراً، ستزيد من فرص المستثمرين في القطاع السياحي، وتحديداً مع المشاريع السياحية الجديدة التي سيتم تنفيذها قريباً.وأوضحت الفوزان في ورقتها خلال ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي بنسخته الـ 11، والمقام بمركز الملك عبدالله الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، أن الهيئة قلصت مؤخراً إجراءات إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين إلى 4 ساعات، إضافة إلى إطلاق خدمة الترخيص الرقمي.وأشارت في الجلسة التي جاءت بعنوان "التوجهات المستقبلية في صناعة الفندقة" إلى أن الهيئة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لتحسين الإجراءات للمستثمرين، ضمن جهود الهيئة في تطبيق أحدث التقنيات من شأنها أن تختصر الوقت على المستثمر، لافتة النظر إلى أن هذه الإجراءات المتخذة تأتي تماشياً مع مبادرات التحول الوطني 2020، وأهداف رؤية المملكة 2030.يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تشارك في النسخة الحادية عشرة لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي من خلال جناحها "استثمر في السعودية" طيلة أيام المعرض المصاحب للملتقى، حيث ستعرف الزوار بأنظمة الاستثمار في المملكة، والتسهيلات التي تقدمها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية والمشتركة، بالإضافة إلى الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها عبر لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة.// انتهى //22:19ت م