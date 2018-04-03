القاهرة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بالقاهرة رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، الذي يزور مصر حاليًا.وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في تصريح له، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ بما في ذلك دعم الاستقرار في ليبيا وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية، ودعم جهود التنمية في القارة الأفريقية.وأضاف أبو زيد أن المالكي تقدم خلال اللقاء بالتهنئة باسم ملك المغرب الملك محمد السادس وباسم حكومة وشعب مملكة المغرب الشقيقة، بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية.وأشار المتحدث إلى أن رئيس مجلس النواب المغربي شدد على أهمية تعزيز العلاقات المصرية المغربية في المجالات كافة، والإعداد الجيد للجنة المشتركة التي ستعقد على مستوى قيادتي البلدين، لتوجيه دفعة حقيقية وقوية للعلاقات الثنائية.وأوضح أبو زيد أن وزير الخارجية المصري نوّه من جانبه بالعلاقات المصرية المغربية التاريخية والمتميزة، مؤكدًا رغبة بلاده في تعميق التواصل ودفع التعاون الثنائي نحو آفاق جديدة ومتنوعة.// انتهى //23:30ت م