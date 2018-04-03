الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسيرأس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، وفد المجلس لأعمال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي تبدأ أعماله غداً الأربعاء في القاهرة .وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى – في تصريح صحفي – أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ركن حصين في دعم القضايا العربية والإسلامية التي تأتي في مقدمة اهتماماتها القضية الفلسطينية فموقف المملكة يظل كما كان دائمًا ، مستندًا إلى ثوابت ومرتكزات تهدف جميعها إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة على أساس استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، لافتاً النظر إلى أن المملكة بما تملكه من حضور عالمي وعلاقات دولية تمكنت من الحفاظ على وجود عربي فاعل في مختلف المحافل يكفل تناول الملفات العربية بإنصاف .وأشار معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى أن المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي يحمل أهمية نظراً لما يواجه الأمة العربية من تحديات سيجسدها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي تتمثل في دعم الشعب الفلسطيني والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية وسبل مكافحة الإرهاب وغيرها من الموضوعات .ويضم وفد مجلس الشورى إلى أعمال المؤتمر كلاً من عضو مجلس الشورى عبدالله الغريري وعضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الشيخ عيسى الغيث وعضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي.// انتهى //23:32ت م